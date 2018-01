Õhtusöök või magustoit? Levinud kastmed, kuhu on lisatud palju suhkrut

Ketšup

Ketšup on olemas pea igas külmikus. Seda süüakse burgeri, friikartulite, pika poisi, munade, makaronide ja paljude teiste toitudega. Sageli usutakse, et ketšup on isegi tervislik katse, sest see on ju tomatitest tehtud. Tegelikult on ühes supilusikatäies ketšupis umbes neli grammi lisatud suhkrut. Kui oled enda vastu aus ja loed üle, mitu lusikatäit ketšupit sa tegelikult oma praekartulite kõrval ära sööd, saad aru, et sööd päris palju suhkrut, kirjutab Mashed.

Meesinep

Ilmselt pole ime, et meesinep on magus. Aga kui magus? 43-grammises topsikus (milles meesinepit tavaliselt kiirsöögikohtades serveeritakse), on umbes 10 grammi suhkrut.

Tšillikaste

Kuna tšillikaste on väga vürtsikas ja ei maitse eriti magusalt, ei tundu alati vajalik selle kogust söömisel piirata. Kui arvasid, et tšillikastmes on vähem suhkrut kui ketšupit, siis on su maitsemeel sind alt vedanud. Erinevatel brändidel on mõistagi eri retseptid, kuid tavaliselt on tšillikastmes sama palju suhkrut kui ketšupiski.

Lahja salatikaste

Nüüdseks on sellest palju räägitud, et toidutööstuses pannakse tihtipeale toote peale silt «lahja», kui sellest on vähendatud rasvasisaldust, kuid maitse parandamiseks suurendatud suhkrusisaldust. Üheks selliseks näiteks on paljud salatikastmed, mis on sageli nii suhkrurikkad, et võiksid olla siirupi asemel.

Palsamiäädikas

Kuigi äädikat soovitatakse kaalulangetajatele õigustatult, siis tasub palsamiäädika suhtes olla ettevaatlikum, sest selle sisse on lisatud palju suhkrut.

BBQ-kaste