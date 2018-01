Tõeline Kõrboja Anna Leeni Vesterinen – eestluse hoidja, kelle kuramaaž Tammsaarega lõppes alles kirjaniku surmaga

Viimane kohtumine Tammsaare ja Leeni Vesterineni vahel toimus 1938. aasta suvel laulupeol. Siis rääkis ta Antonile, et nad olid Emiliga ostnud maad Koitjärve laantes sooviga Kaijärve äärde ehitada väikest suvilat. Et vana nimi ei kaoks, nimetasid nad paiga Käidraks. See oli koht, kus kolme maakonna piirid kokku jooksid ja rahvajutu järgi sõnajalaõis õitsenud. 1939. aasta suvel ehitasid Vesterinenid sauna ja järgmiseks aastaks oli kõik valmis. Kuid Anton Hansen Tammsaare oli 1. märtsil 1940 kirjutanud oma viimased read.

Leeni Vesterineni jaoks kujunesid mehe matused üheks kõige dramaatilisemaks elamuseks, mida ta on kirjeldanud oma kirjas Mall Jürmale: «Pidasime Herman Treiali matuseid… too matmine oli väga keeruline… Esialgne määrus oli, et vaid 5 naist tohivad matusetalituse juures olla. Hädaga läksin linna politseimeistri juurde… Ma rääkisin paljugi ja lõpuks nutsin ja nii oli ülemus vägagi inimlik… Kui paarikümnele olin helistanud, helistas kõrge ülemus mulle: ta olevat eestlaste poolt kuulnud, et proua Vesterinen muudkui telefoneerib mööda linna ja ajab rahvast kokku… küsis, kas ma kavatsen matustel kõnet pidada. Vastasin: ei, kavatsen vaid lugeda ühe eesti luuletaja Koidula laulu… «Ärge üldse kõnelge, laulge lauluraamatust ja lugege piiblist.» Nii lubasin ja nii sündis… 50 inimest oli kokku tulnud… Lugesin Uuest Testamendist Luuka evangeeliumist 22.23 alates kuni 23.53… Matusetalitusele mõjus see põrutavamalt kui oleksid mõjunud igasugused kõned… See on Kristuse ristilöömise lugu, aga see sobib kogu eesti rahva kohta…»