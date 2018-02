Töötav isa: olen aru saanud, et tänu lapsele olen muutunud tööalaselt palju efektiivsemaks!

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja märgis on juba 15 aastat tunnustanud ja innustanud tööandjaid, kes on oma töötajaid väärtustanud ning toetanud nende töö- ja pereelu paremat ühitamist. Digilahenduste agentuur ADM Interactive on üks neist ettevõtetest, kes on kõnealust märgist taodelnud ja ka saanud. Kaks nende töötajat Martin Kottisse (34) ja Anti Ainsar (37) olid nõus jagama oma kogemusi tööl käimisest ja samal ajal laste kasvatmisest.

ADM-is tiimijuhina töötav Martin kasvatab abikaasaga aastast last ja möönab, et pereelu ja töö kombineerimine on talle üsna värske kogemus, kuna enne lapse sündi kippus Martin tegema tihti ületunde ja töötama hiliste öötundideni. Nüüd on aga elu muutunud ja pikad tööpäevad on jäänud pigem minevikku.

«Töötamine on muutunud minu jaoks paindlikumaks. Olen aru saanud, et tänu lapsele olen muutunud tööalaselt palju efektiivsemaks,» tõdeb Martin ja jätkab: «See muidugi oleneb palju ka tööandjast, meil ADM-is on tööaeg väga paindlik ja seega on ka last kasvatada lihtsam.» Martini hinnangul tähendabki peresõbralikkus seda, et tiim on autonoomne ja töötades saab olla oma aja peremees. Sama meelt on ka IT-produtsent Anti, kes nendib, et isegi nende ettevõtte assistendid saavad oma tööaega jupitada ja planeerida. «Tänapäeval on suund ikka sinnapoole, et töö ei olene asukohast. Kui laps jääb näiteks haigeks, töötan rohkem kodust,» ütleb Anti.

Mis aga peab olema tööandjal tagatud, et töökeskkond oleks laste- ja peresõbralik?

Anti, kes kasvatab kahte last (3 ja 7) ütleb, et võtab eriti vanemat last tööjuurde üsna tihti kaasa. «ADM-is on muidugi lastel väga huvitav. Meil on pinksilaud ja lauajalgpall, mida on lastel tore mängida ning samuti on palju liikumisruuumi.» Laste sigimine ja sagimine teisi kolleege Anti hinnnangul ei häiri, kuna nende ettevõttes ollakse mõistvad ja pealegi on kontor sopiline ja ruumikas ning lastel juba igav ei hakka. Peale pinksi ja lauajalgpalli on ADM-is olemas ka laste mängunurk. Martin märgib, et väikse beebiga pole tööl olla aga üldse probleemi, sest nii väike veel ringi ei mütta ja teda tuleb niikuinii süles hoida.

Mõlemad pereisad ütlevad, et tihti on just nemad need, kes näiteks haige lapsega koju jäävad. Anti, kelle naine töötab riigiasutuses ja käib tihti komandeeringus, on lapse tööle kaasa võtmine või koju jäämine palju keerulisem. Ka Martin märgib, et oma paindliku tööaja tõttu lapsega tihedamini koju jäänud kui abikaasa.

«Enamus asju saab kodukontoris tehtud. Näiteks mõned kolleegid tulevad hommikul koosolekule, kus räägitakse asjad ja päevaplaan selgeks ning jätkvad tööd kodust,» tõdeb Anti.

Anti ja Martin kinnitavad, et pereelu planeerimisel oli nende tööandja olnud väga toetav ja isapuhkuse võtmine on samuti soositud. Firma annab ka staažipuhkust, korraldab üritusi lastele ja kui peaks midagi erakorralist juhtuma, siis piisab nädalasest etteteatamisest, et pukust võtta.

Mõlemad tegusad isad on oma tööandjaga vägagi rahul, kuid nendivad, et paljud ettevõtted nii paindlikud ja peresõbralikud veel ei ole, niiet arenguruumi on. Pere- ja töötajasõbraliku tööandja märgis on meeste arvates igati vajalik ettevõtmine, kuna teadlikkust töö ja pereelu ühitamise võimalikkusest ja vajalikkusest on vaja ühiskonnas tõsta.