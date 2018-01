Uuring annab vastuse: kas mehed eelistavad vanemat või nooremat armukest?

Afääre vahendava kohtumisportaali Illicit Encounters korraldatud kasutajauuringuga jõuti järeldusele, et mehed eelistavad pigem afääri vanema naisega kui kellegagi, kes on noor ja kogenematu.

Pooled meestest eelistavad naist, kes on neist kolm aastat vanem. 30 protsenti meestest on nõus, kui armuke on neist kümme aastat vanem.

Veebikülje esindaja Claire Page sõnas, et on üsna selge – enamik afääride otsijatest pööravad vanusele tähelepanu. «Aina enam avastavad mehed, et nende nooremad partnerid on ebaküpsed ning neil pole piisavalt kogemusi,» vahendab Female First. «Seetõttu eelistavadki mehed vanemaid naisi, kes on enesekindlad ja teavad oma väärtust.»