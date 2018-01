Teadlased: just see on tänapäeval kõige ihaldusväärsem kehatüüp

Ka pandi tähele, et viimaste aastate võitjad on sportlikuma kehatüübiga, mis samuti toetab tähelepanekut, et meie iluideaalid on muutumas. «On toimunud muutus: me ei pea enam iluideaaliks kõhna keha, vaid hoopis keha, mis on lihastes ja näitab füüsilise vormisoleku märke,» ütles uuringu juht Frances Bozsik. Ta lisas, et see on seotud sotsiaalmeediaga ning seal võidutseva fitnesslainega, vahendab news.com.au.