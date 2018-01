Need dieedid võivad raskendada rasestumist

Mahlapuhastused

Mahladieedid soovitavad inimestel tarbida puu- ja juurviljasegusid, samal ajal tahke toidu söömist vähendades või täielikult vältides. Seda selleks, et saada pakatav tervis, särav nahk, kaalukaotus.

Dieedi eesmärk on puhastada organismi ning kaotada raskustunnet ja kaalu, mistõttu on see dieet naiste seas väga populaarne. Küll ei tea paljud kasutajad, et nõnda range dieedi pidamisel võib kehamassiindeks tunduvalt langeda, lausa ebatervisliku piirini. Kunstliku viljastamisega tehtud uuringud on näidanud, et kalorivaene dieet enne protseduuri võib olla kahjulik loote arengule.

Vegan-toortoitumine

Veganlus on viimasel ajal pakkunud palju kõneainet ning muutumas järjest populaarsemaks. Selle dieedi puhul lõigatakse oma toidulaualt ära kõik loomne ning süüakse kõike toorelt. Tundub tervislik, kuid võib jätta sinu organismi oluliste toitaineteta nagu raud, folaadid ja B-vitamiinid.

Naistel, kellel on antud toitainete puudus, võib munarakk olla kehvema tervisega, mis võib viia raskusteni rasestumisel.

Toiduasendus-smuutid

Idee seisneb selles, et toidukorrad asendatakse smuutisegudega, et kaalust alla võtta. See on laialdaselt levinud, kuna aitab kiirelt kaalust alla võtta ja kleidinumbrit väiksemaks saada. Sarnaselt mahladieediga võib see mõjutada kehamassiindeksi kriitilise piirini, mis lapsesaamiseks ohtlik on.

Ketogeenne dieet

Ketogeense dieedi puhul eemaldatakse menüüst kõik süsivesikud ning tarbitakse häid rasvu. See peaks andma hea energia ning kaotama kiirelt kaalu. Dr Meckloni sõnul on seostatud ketogeenset dieeti kehva embrüokvaliteediga.

Dieet-tabletid ja -joogid

Paljud tabletid ja joogid sisaldavad suures koguses kofeiini, et stimuleerida keha kaalukaotuseks. See võib tulla sinu viljakuse ja tervise arvelt. Ülikõrge kofeiinisisaldus on põhjus, miks soovitatakse neid vältida. Paljusid dieedi-tablette on seostatud suurenenud südamehaiguste riskiga.