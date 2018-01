Mees meenutab piinlikku seika: kui kolleegi miniseelik töövõimet pärssis...

Ma ei mäleta, kuidas see olukord edasi lahenes, aga ega me riidu läinud ja need pisikesed emotsionaalsed solvumised elasime mõlemad kiirelt sealsamas üle ja saame tänase päevani hästi läbi. Kord aastas kokku saades meenutame ka seda meie intrigeerivat tutvumisepisoodi, mis oli ikka jube naljakas ja piinlik. Ja juba see, kui piinlik see oli, ajab juba naerma.

Aga täna? Näost näkku juhendamist tuleb ette väga harva, ikka rohkem suuliselt telefoni teel. Ja rohkem tuleb suhelda endavanuste meestega, kui siis äkki avastan-ehmatan, et olen pikalt juba rääkinud, teisel pool on vaikus (eeldan, et kuuleb ikka minu juttu) ja mind kuulab naine! Ma ei pruugi teada midagi temast peale tema hääle, kuid aju produtseerib kerges paanikas juba ette olukorra, mil pärast pikka vaikust kuulen jälle: «Mis sa mõtled, et olen loll või?» Nii pole siiski läinud, on vaid kartus-erutus, et deja vu võib tulla...

Seelik rumalaks ei tee

Või hoopis ootan seda või midagi sellist? Sest see oli üks märgiline pisike sündmus minu elus, kus lühikese kontsentreeritud (nagu seelikki...) ajahetke vältel said paljud asjad järsku selgemaks, mis puudutavad teiste inimeste õpetamist, suhtumist naistesse ning nende mõistmist ja ka ihuvormide kaetuse/paljastuse teemat. Ses mõttes, et tark naine pikas kleidis võib igal hetkel panna selga miniseeliku ning ta ei muutu ju sellest lollimaks; aga «rumal naine minis» ei muutu kohe targaks, kui kleidile rohkem riiet kulutab. Hetkega ei muutu, aga see ei tähenda, et üldse ei võiks rumalust endast «välja ajada». «Niipea, kui endale suudame tunnistada seda, kui lollid oleme, siis kohe on ka võimalik selle raske olukorra parandamisega tegelema hakata,» on keegi tark kunagi öelnud.

Meenutab kuidagi seda joodikulugu, kus purjus mees ütleb teda mõnitavale kodanikule: «Vaata, mina võin homme kaineks saada, aga sina oled loll edasi.»

Aga see on juba vist kirjutaja deja vu: tahad oma arust midagi öelda, «paned peenikese pirni», aga siis tundub, et see – ja üleüldse kõik – on ammu juba ära öeldud. Nojah, kui nüüd kiuslikult elusse ja inimeseks olemisse suhtuda, siis iga inimese elu on ka ju üks deja vu..., kordunud juba ei tea kui palju kordi ja kui palju aastatuhandeid, aga ikka võetakse ette (loe: elatakse) suure rõõmuga ja optimismiga juskui oleks esimene kord..., justkui poleks midagi sellist enne kunagi olnud.