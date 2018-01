Mehed võtsid mõõtu: kes kõnnib rohkem, Erkki Sarapuu või Tomi Rahula?

«Kuna pooldan ikkagi mõistlikku lähenemist ja mitte rapsimist, siis panin kohe alguses üsna realistlikud eesmärgid ja igapäevaselt väga palju juurde jalutamist ei võtnud,» rääkis Sarapuu. «Arvestasin ka sellega, et Tomi on meil igati aktiivne mees ja seepärast panustasin oma sammude puhul mitte niivõrd kvantiteeti, vaid pigem kvaliteeti. Tegin pikemaid ja mõtlikumaid samme,» naljatles Erkki.

Tema vastane Tomi aga ütles, et võttis väljakutse vastu üsna hea tundega: «Mulle oli see lihtsalt väga lõbus vaheldus võistelda inimesega, keda ja kelle liikumisharjumusi ma tean.» Sestap ei pannud võistlus Tomit ka ekstra pingutama.

Kõige enam samme tõid Tomile jooksmisega seotud aktiivsused, tehes nii iseseisvalt jooksutrenni kui ka vilistades vahepeal üht jalgpallikohtumist. Erkkit kaotus aga ei morjenda: «Eraldi trenni ma mõõduvõtmise ajal veel juurde võtma ei hakanud, aga kardan, et pärast seda challenge’it võiks oma sammude arvu tõsta küll. Kuna mu nutiks spordikell Gear Sport oskab lisaks sammudele mõõta ka muid näitajad, siis on selle abil tegelikult hea vaadata oma üldisemat seisundit ja liikumist, mis minu jaoks on sammudest isegi olulisem.»

Erkki soovitus on alustada tasapisi, näiteks kontoris eelistada lifti kasutamise asemel trepist kõndimist või poodi minnes parkida auto tavapärasest kaugemale. Tomi soovitas aga katsetada näiteks jooksmist, mis on hea viis, kuidas vähehaaval kiiruse ja distantsiga oma koormust suurendada. Jooksmise eeliseks on ka see, et joosta saab väljas peaaegu koguaeg ning nii ei pea ilmtingimata spordiklubisse minema.