Säästlik Eesti blogija annab nõu: kaheksa asja, mida tasub osta allahinnatuna

Mirjam Hunt esitas jaanuarikuus oma 5-liikmelisele perekonnale väljakutse tulla nädalas toime 50-eurose toidueelarvega. Seni on tal see iganädalaselt ka õnnestunud. Ja seda suuresti just tänu sooduspakkumiste jälgimisele.

«Mulle on siit-sealt kõrvu jäänud arvamusi, et soodushinnaga toodete valimine on mõttetu pingutamine, mille asemel võiks oma ajaga midagi väärtuslikumat teha. Vahel näib, et tuntakse isegi justkui valehäbi. Minu jaoks on soodustuste jälgimine ainuõige viis pere toidukorvi kujundamiseks. Eriti just e-poes osteldes ei nõua see mingisugust erilist lisavaeva ega -aega,» avaldas Mirjam Hunt, kelle sõnul aitab sooduskategooria mõistlikult säästa ja menüüd mitmekesistada.

«Mina mõtlen oma pere majapidamisest umbes nagu tootmisettevõttest. Mõistlik on vajaminevat materjali võimalusel sisse osta palju korraga ja soodsa hinnaga, kuid samas alati silmas pidada, et märkimisväärne osa ressurssidest mõttetu kauba all «kinni» ei oleks.»

Ent mida tasub Mirjam Hundi hinnangul endale soodushinnaga kappi varuda?

Kakao, šokolaad ja kohvioad

Kakaopulber ja tume (küpsetus)šokolaad on täpselt sellised asjad, mida vaja tegelikult pole, aga mille olemasolu võimaldab siis, kui tuleb tuju või ootamatus olukorras, mõne küpsetise lauale panna. Just seetõttu, et need pole päriselt vajalikud, ostan ma neid ainult siis, kui need on allahinnatud.

Pähklid ja seemned

Pähklid ja seemned on meie toidulaual hästi olulisel kohal ja neile on mul kuivainekapis eraldi kast. Misiganes seemned-pähklid poes odavamad on – neid ostan ma kindla peale tagavaraks. Esiteks niisama lastele toitvaks vahepalaks, aga ka koduse müsli sisse, pudru peale ja küpsetistele. Tänu Kogumispäevikule ja seal reklaamitud hulgitellimisele olen hakanud mõtlema, et võib-olla peakski ostma saja euro eest soodsamalt hulgi varuks (nagu meil seal mõned teevad) ja oleks pikaks ajaks rahu majas… ja vähem pakendeid!

Pudruhelbed

Ei ole küll sellise hinnaga, mille pealt veel soodustusi jahtima peaks, aga täistera-kiirkaerahelbeid kulub meil nii suurtes kogustes (hommikupudruks ja müslisse, vahel ka küpsetistesse), et kui ma neid soodustuse korral juurde ei soetaks, oleksin suisa rumal.

Pasta

Sööme pastat tihti ja mul on väga kindel lemmik pastabränd – Nutri Bio. Nende täisterapastadel ei ole seda kummalist saepurutekstuuri ja -maitset, mis paljudel teistel minu meelest küljes on. Kui need on soodushinnaga, ostan kohe terve hunniku varuks.

Konservid

Meil on konservide jaoks terve 80 cm lai sahtel, kuhu mahub suur hulk erinevaid konservitagavarasid. Soodukatega soetan kalli tavahinnaga kookoskoort või -piima, häid oliive. Aga ostan varuks ka niigi üsna odavaid tükeldatud tomateid, mis on vahel soodushinnaga mitukümmend senti odavamad. Miks neid? Sest neid lihtsalt kulub meeletult.

Külmutatud viljad

Maasikaid ostsin möödunud suvel ligi kolmkümmend kilo ja tegin nii keediseks, toormoosiks kui tervetena sügavkülma. Mustikaid ostan küll ka suvel hulgi varuks, aga söön juba paari nädalaga ise ära… Niisiis ostan marju jooksvalt poest kappi varuks ka. Näiteks muidu hirmkalli kilohinnaga vaarikad ja mustikad on e-poes vahel väga hea soodushinnaga ja sellistel puhkudel ostan ma neid kohe mitu-mitu karpi. Hea pühapäevaste pannkookidega süüa, smuuti sisse visata või pudru sisse segada.

Maitseained

Maitseained, mida meil kõige tihedamini kulub, on kahtlemata pune, rosmariin, tüümian, ingver, roheline pipar, tšillihelbed, paprikapulber, vürtsköömen ja kollane karri. Sooladest on meil käibel üsna kopsaka tavahinnaga roosa sool. Kui mõni neist allahinnatud on, võin julgelt varuda – säilivad, võtavad kapis vähe ruumi, maksavad vähe ja kuluvad kindla peale ära. Vanilli ja safranit ma täishinnaga üleüldse ei ostagi, aga hea soodushinnaga varun igatahes.

Majapidamistarbed