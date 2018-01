Üllatav tegevus, mis kulutab palju kaloreid

Värske uuring väidab, et lõdvestavas kuumas vannis vedelemine võib kulutada sama palju kaloreid, kui näiteks pooletunnine jalutuskäik, mis põletab 130 kalorit, vahendab Travel And Leisure. Uuring toob välja, et vähemalt tund aega passiivselt kuumas vees olemine vähendab ka organismi põletikuriski.