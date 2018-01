Vaata homme otseülekannet: koolilaste moeshow Roosad Käärid 2018

Oma moeloomingut saavad esitleda 7.-12. klassi õpilased üle Eesti ja lisaks ka Rocca al Mare Kooli vilistlased. Igal aastal on Roosadel Kääridel ka kindel teema, millest disaineritel ideesid ammutada. Ükski teema ei ole 15 aasta jooksul kordunud. Eelmistel aastatel on teemadeks näiteks olnud: Metamorphosis, Less is more ning Metropol. Selleaastaseks teemaks on WIRED, mille muudab eriliseks asjaolu, et iga disainer saab seda isemoodi tõlgendada ja sellele enda väljundi leida.