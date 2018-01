17 asja, mida teavad ainult lahutatud inimesed

Best Life on kokku kogunud mõned teadmised, mis on tuttavad vaid neile inimestele, kes on lahutuse läbi teinud.

Ainult üksinda ei saa abielu päästa

Kui sa tahad, et su abielu jääks püsima, taipad sa õige pea, et ükskõik kui palju sa ka vaeva ei näeks, üksinda ei saa sa selle kurssi muuta. Kuigi raske on abielu seljataha jätta, mõistavad varem või hiljem kõik lahutatud inimesed, et kui vaid ühel osapoolel on soov abielus olla, siis suhe püsima ei jää.

See pole lihtne. Mitte kunagi

Me teame küll, et lahkuminekud on rasked, kuid vaid lahutatud inimesed teavad, kui tõeliselt raske läbielamisega on tegemist - see kurnab sind emotsionaalselt, rahaliselt ja hingeliselt. Just siis tulevad välja teie mõlema kõige koledamad küljed ja selleks ei ole võimalik parimagi tahtmise juures valmis olla.

Kellegi teise suhet arvustada pole mõtet

Kõik, kes on kunagi lahutanud, ei plaaninud iialgi lahutada. Ning just seetõttu teavad lahutatud inimesed, et kunagi pole mõtet anda hinnanguid kellegi teise suhtele. Nad teavad, et abielu pole immuunne erinevatele faktoritele, mis võivad põhjustada selle lõppemise.

Keegi ei kiida sind selle eest, kui sa oled abielus, mis ei tööta

On liiga lihtne nimetada lahutust ebaõnnestumiseks ning tubliks tööks seda, kui sa jääd abiellu, mis tegelikult ei tööta. Lahutatud inimesed teavad, et tõeline läbikukkumine on just see, kui sa sunnid end suhtesse, mis on ilmselgelt hukule määratud. Nad teavad, et elu on liiga lühike ning enda halvas suhtes raiskamine on elu raiskamine.

Sa võid tunda end teatud hetkedel pööraselt õnnelikuna

Jah, lahutamine on raske, kuid iga lahutatud inimene teab, et selle protsessi käigus tuleb ette hetki, mil nad tunnevad end pööraselt õnnelikuna. On puhas rõõm jõuda arusaamisele, et raskustest hoolimata liigud sa lõpuks oma eluga edasi.

Hommikud on erakordselt rasked

Ainult lahutuse läbi teinud inimesed teavad, kui määratult raske on hommikuti ärgata tühjas voodis, mida sa oled plaaninud elu lõpuni selle ühe inimesega jagada. Aga nad teavad ka, et see tunne ajaga muutub.

Sotsiaalsed sündmused tekitavad ärevust

Sinul ja su tulevasel eksabikaasal on tõenäoliselt palju ühiseid sõpru. Peod, sünnipäevad, pulmad - sündmused, mis varem olid rõõmsad, põhjustavad nüüd ärevust, kuna sa tead, et tõenäoliselt kohtud temaga seal. Või, mis veel hullem, kohtud tema ja ta uue partneriga.

Esimesed kuud üksinda on segadusseajavad

On väga segadusseajav elada ühtäkki üksinda ning end vallalisestaatusest leida. Ainult lahutatud inimesed teavad, kui kurb, väsitav, erutav ja hirmus see aeg hetketi tunduda võib.

On võimalik vihata kedagi, keda kunagi armastasid