Sõbranna.ee nädalahoroskoop 27. jaanuar – 2. veebruar

Jäär

21. märts – 19. aprill

Merkuuri ja Uraani kvadraadi mõjul oled rahutu ja kannatamatu, just tööasju ajades kipud kiirustama ja võid seetõttu ka vigu teha. Sulle võib tunduda, et teiste tegutsemise tempo on liiga aeglane, ehk üritad neid ka takka utsitada. Nädal võib tuua olulisi äratundmisi ja valulisi eemaldumisi sõprussuhetes.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sisemine rahutus paneb sind seiklusi otsima, küllap eelistad tavapärasele keskkonnale millegi uue kogemist. Töises vallas võivad keerulised teemad pinnale kerkida, tuleb teha olulisi otsuseid. Võid sattuda ka olukorda, kus asjaolud sind küll tublisti mõjutavad, ent otsustusõigust sul pole.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sõbrad võivad sind kaasa kiskuda põnevatesse ettevõtmistesse või sulle mingi üllatuse valmistada. Aeg ei sobi kuigi hästi reisimiseks. Kui viibid praegu välismaal, tuleb sul olla ettevaatlik võõrastega suheldes, ka oma rahakotil ja muudel asjadel tasub eriti hoolikalt silm peal hoida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Töised ja isiklikud suhted võivad omapärasel ja ootamatul moel põimuda, tuues kaasa nii elevust kui ka segadust. Raha- ja äriasjade ajamine võib nüüd olla eriti keeruline. Ühest küljest võid märgata võimalusi, mida sa varem tähele panna ei osanud, teisalt aga valitseb oht kaotusi kanda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ajajärku kroonib täiskuu Lõvi märgis, mille niigi suurele emotsionaalsele jõule annab kuuvarjutus veel hoogu juurde. Sisemine pinge võib olla suur, samas on lootust, et nii mõnigi asi saab selgemaks ning nii saad parema ettekujutuse, kuidas edaspidi samme seada ja mis suunas suhteid arendada.

Neitsi

23. august – 22. september

Tähtis on end mitte liiga tööga koormata. Ülesanded, mida teised su õlgadele laovad, võivad olla rasked ja mõneti mõttetud – ära võta endale üle jõu käivat koormat! Kaaslaste soovid võivad sinu omadest erineda, sa ei saa nendest lähtuda. Esmatähtis on mõelda oma tervisele ja heaolule.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllaltki keeruline on kaasinimestega suhelda. See, mida ootab armupartner, võib minna vastuollu sellega, kuidas kujutavad olukorda ette pereliikmed. Sinu loomuomane soov kõigiga arvestada ja neile meelt mööda olla teeb asja veel raskemaks. Kui oled lapsevanem, sea esikohale järeltulijate huvid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Töiste ja koduste asjade vahel on raske tasakaalu saavutada, sest sinu tähelepanu ja hoolt nõutakse mõlemal pool palju. Tööl võib õhkkond olla elektrit täis, probleeme võib esineda infovahetuses. Kuna infomüra on palju, võib mõni oluline asi kahe silma vahele jääda. Koduski on kohustusi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Aeg võib tuua nii ootamatuid rahalisi väljaminekuid kui ka ootamatuid sõnumeid. Praegu sinuni jõudev info võib olla olulise tähtsusega ja sundida sind plaane või tegevussuundi muutma. Nädal ei sobi hästi reisimiseks ega sõidukite ostmiseks, teel olles tuleb kannatust varuda ja väga tähelepanelik olla.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Peaksid rahaasjad väga hoolikalt kontrolli all hoidma. Tähtsate tehingute sooritamiseks või koostööpartnerite otsimiseks aeg ei sobi, ent praegu toimuvatest sündmustest saad teha olulisi järeldusi. Pilt saab ilmselt selgemaks, näed, millises suunas ja kellega koos sul edasi liikuda tasub.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Päris keeruline on teiste inimestega suhelda. Tundub, et sinu teadmisi ja oskusi ei väärtustata piisavalt, sinult nõutakse palju, aga vastu antakse vähe. Võid sattuda olukorda, kus pead oma soovid tagaplaanile jätma ning tegema midagi üsna vastumeelset seetõttu, et kaaslased on sind väljapääsmatusse olukorda mänginud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts