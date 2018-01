Galerii: uljad India naismootorratturid hullutasid paraadil rahvast

Mootorratturid on saanud hüüdnime Daredevils (tlk hulljulged) ning ka sel aastal ei pidanud publik pettuma. Tänavu aga oli üks uuendus - kõik 113 mootorratturit olid naised. Tegemist on esimese üksusega, mis koosneb ainult naistest ning nende liider Stanzin Noryang liitus piirivalve mootorrattaüksusega alles oktoobris 2016, oskamata mootorrattaga sõita.

«Ma ei uskunud, et ma kunagi rattale istuksin, sest ma kartsin,» vahendab India Today naise sõnu. «Täna aga olen ma piisavalt enesekindel, et teha ükskõik millist trikki Royal Enfield Bulletil. Ma olen väga uhke selle üle, et saan iseseisvuspäevaüritusel esineda.»