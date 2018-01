Kuidas kohtinguäpid mõjutavad meie vaimset tervist?

Samuti võib pidev äraütlemine tekitada madalat enesehinnangut, muremõtteid ja lootusetust. Peale selle kipuvad inimesed kohtinguäpis kergemini suhteid lõpetama ja isegi, kui selleks pole sügavat põhjust. Seda tekitab illusioon, et valik on väga suur ja milleks jääda ühe juurde, kui äkki leidub keegi veel parem. See aga viib lõputu rahulolematuseni ja tekitab stressi.

Sellegipoolest ei tähenda see, et kohtinguäppe ei peaks üldse kasutama, vaid küsimus on pigem selles, et kuidas neid kasutada. Põhiline reegel on, et selliseid äppe ei tohiks võtta liiga tõsiselt ja personaalselt. Samuti on tervislikum kasutada neid mitte iga päev, vaid aeg-ajalt.