15 viisi, kuidas kuninganna Elizabeth ja Kate Middleton emana erinevad

Good Housekeeping toob välja viisid, kuidas Elizabeth ja Kate emana erinevad.

Kuninganna sünnitas kodus

Kõik neli Elizabethi last on sündinud kas Buckinghami palees või Clarence'i mõisas. Vastavalt toonastele kommetele polnud prints Philip prints Charlesi sünni juures. Väidetavalt mängis ta seni squash'i, kuni teda poja juurde lubati.

Kate sünnitas haiglas

Kate ja William vastsündinud George'iga FOTO: PA Pictures/ Scanpix

Printsess Diana muutis paljusid kuninglikke traditsioone, nii läks ta näiteks sünnitama haiglasse. Sama tegi Kate.

Kuninganna kolmas laps sündis kümme aastat pärast teist

Printsess Anne'iga aastal 1951 FOTO: TopFoto/SCANPIX

Elizabeth sai esmakordselt emaks 23-aastaselt, kui sündis prints Charles, printsess Anne sündis vaid kaks aastat hiljem, aastal 1950. Kuna kuninganna isa suri, pidi noor naine keskenduma uuele ametile. Nii juhtuski, et prints Andrew sündis aastal 1960 ja prints Edward aastal 1964.

Kate ootas alla kolme aasta, et saada kolmas laps

Prints George'i sündides oli Kate 32-aastane, kaks aastat hiljem, aastal 2015 sündis printsess Charlotte. Kate'i ja Williami kolmas laps peaks sündima aprillis 2018.

Kuninganna oli alguses eemaletõrjuvam

Elizabeth ja prints Philip koos prints Charlesi ja printsess Anne'iga aastal 1951. FOTO: TopFoto / SCANPIX

Värske monarhina ei näidanud Elizabeth avalikult just palju hellust ning kord tervitas oma viie- ja kolmeaastasi lapsi pärast viiekuulist eemalviibimist käepigistusega. Kuid Andrew' sündides kuninganna muutus ning kaasaegsed on meenutanud, et ta muutus soojemaks ja hellemaks.

Kate sukeldus pea ees emadusse

Hertsoginnat kammitseb vähem protokollireegleid, seega on ta emana soojem ja loomulikum, lohutab lapsi, kui nad on kurvad ning nii tema kui William laskuvad lastega suhtlemiseks sageli nendega samale tasemele. Kehakeeleeksperti sõnul näitab see, et lapsed on neile kõige tähtsamad.

Kuninganna reisis üksinda

Monarh jättis sageli lapsed lapsehoidjate hoolde, kui pidi oma ametikohuseid täitma. Ühel korral veetis kuninganna kuus kuud Kanadas, kui prints Charles oli alles põngerjas.

Hertsoginna reisib koos lastega

William ja Kate Kanada-tuuril FOTO: AP / Scanpix

William ja Kate reisivad aga sageli lastega, võttes näiteks ükskord Austraalia-tuurile kaasa üheksakuuse printsi.

Kuninganna riietas lapsi väga rangelt

Peened kingad, mantlid ja sokid domineerisid Elizabethi laste garderoobides, kes nägid välja nagu väikesed vanainimesed. Vanasti aga olid etiketireeglid veel veidramad, näiteks pidid 19. sajandini kõrgklassi poisid kandma kuni kaheksa-aastaseks saamiseni kleite.

Kate riietab oma lapsi vabamalt

Kuigi hertsoginna järgib jätkuvalt traditsioone (näiteks kannavad lapsed sageli lühikesi pükse, ka külma ilmaga), lubab ta siiski lastel ka lõõgastunumalt riietuda. Nii näiteks kohtus prints George Obamadega, kandes hommikumantlit.

Kate tunnistab, et emadus on raske

Kui kuninganna pole emaks olemist eriti kommenteerinud, siis Kate on tunnistanud, et kuigi emaks olemine on imeline, on see siiski ka suur väljakutse.

Kuninganna palkas eraõpetajad

Nagu teised kuninglikud lapsed enne teda, nii oli ka prints Charlesil guvernant. Ometi oli Charles esimene kuningliku liini esindaja, kes sai hiljem haridust paleest väljas – aastal 1957 pani kuninganna Charlesi Hill House'i kooli.

Kate pani lapsed lasteaeda

Just nagu printsess Diana, nii otsustas ka hertsoginna, et tema lapsed peaksid noorelt juba teiste lastega sotsialiseeruma. Mõlemad tema lapsed käivad lasteaias.

Kuninganna õpetas lapsed ratsutama

Kuninganna Elizabeth koos Ronald Reaganiga aastal 1982 FOTO: AP / Scanpix

Teiste asjade hulgas pärandas kuninganna oma lastele armastuse hobuste vastu – Anne'ist sai isegi olümpiatasemel ratsutaja.

Kate õpetab lastele tennist