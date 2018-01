Uuring: paarid kasutavad suhtemurede korral võrdselt kahte üllatavat lahendust

Küsitluse viis läbi veebisait Victoria Milan ning selgus, et mõlemad sugupooled kasutavad tüli tekkides enda rahustamiseks nii afääre kui enda sporti matmist.

Veerand meestest ja naistest, kes on kunagi oma partnerit petnud, ütlevad, et neid on afääri poole tõuganud kire, läheduse ja seksi puudumine, aga ka töömured ja pärast laste saamist tekkinud emotsionaalne kaugenemine.

Esimese lahendusena aga ütles enamik vastanutest, et õhtu sõpradega väljas on just see, mis tuju pärast tüli kallimaga paremaks teeb. Teist kohta aga jagavad afäär ja spordiklubi, mis mõlemad väidetavalt aitavat suhtest tekkinud muremõtteid hajutada. Suhteteraapia jäi kahjuks alles kolmandale kohale.