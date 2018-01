Maailma vanim supermodell on ilubrändi reklaamnägu

Suurbritanniast pärit Self alustas modellindusega kahekümnendates eluaastates ning taasavastati pea 50 aastat hiljem. 70-aastasena poseeris ta moepiibliks nimetatud ajakirjas Vogue, kirjutab DailyMail.

Ka oma reklaamklipis tõestab ta, et vanus on kõigest number. Tema mängulisus teeb noorematele silmad ette. Moemaailma vastu tunneb ta siiani huvi ja muretseb tuleviku pärast. 2015. aastal rääkis ta intervjuus, et muretseb alakaaluliste modellide kasutamise pärast moetööstuses. Tema soovitus: hoia head kehahoiakut ja tulemus ongi hea.