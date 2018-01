Ekspert annab nõu: see on tööintervjuul kõige olulisem küsimus

Kui uskusid siiani, et intervjuu kõige keerulisem (ja ohtlikum) küsimus on sinu nõrkuste kohta, siis eksid. Ettevõtja ja spetsialist Bec Brideson paljastas, et kõige rohkem saab intervjueerija kandidaadi kohta infot kõige esimesest küsimusest: räägi endast, miks sa siin oled.

Võib tunduda, et see on sissejuhatav «soojendusküsimus», kuid tegelikult näeb potentsiaalne tööandja vastusest, kes sa oled. Vastates sellele küsimusele, saab kuulaja teada, mis on sinu eesmärgid, millist elu sa elad, sinu iseloomu ja ambitsioone. Sealt näeb ta, mis väärtust ettevõttele võiksid pakkud, kirjutab DailyMail.