Selgus Einsteini õnne saladus – ja loomulikult on see geniaalne

Anonüümne müüja on pannud oksjonile kaks kirjakest, mille on kirjutanud Nobeli preemia võitnud geenius, kirjutab Reader's Digest. Lugu pajatab, et 1922. aastal peatus Einstein Tokyos, kus ta pidas kõnet. Füüsik ööbis Imperiali hotellis, kuhu jaapanlasest käskjalg talle mingi teate toimetas. Kui aga Einstein taipas, et tal pole jätta käskjalale jootraha, võttis ta sulepea ning tipi asemel pani kirja mõned nõuanded eluks.