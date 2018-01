Briti kuningliku perekonna 8 üllatavalt kokkuhoidlikku harjumust

Võiks arvata, et kui rahapuudust pole, siis lendavad näiteks katkised kindad prügikasti. Kuid nii see siiski ei ole – Tema Majesteet on vastu igasugusele mõttetule kulutamisele ning nii ta näiteks laseb käigult parandada kulunud kindaid. Nii on tal kasutuses nahkkindad 40 aasta tagusest ajast!