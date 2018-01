Uuring: just see on vanus, mil sa oled teksade kandmiseks liiga vana

MSN täpsustab, et see uuring siiski ei teata, et me peaksime 53. sünnipäeval oma teksapükstevaru põlema panema. Selgub hoopis, et selles vanuses pole lihtsalt enam uute teksaste ostmine vaeva väärt - nimelt ütles üks kümnest üle 50. aasta vanusest inimesest, et nad kulutavad õige paari leidmiseks rohkem kui viis päeva ja kogu protsess on nii frustreeriv, et 6 protsenti suisa puhkevat selle käigus nutma.