Stella Arbenina: Tsaari-Venemaalt loomavagunis Eesti lavalaudadele, siit edasi Londoni tippnäitlejaks

Punaselt Venemaalt vabadusse

Paari päeva pärast helistati Anitškovide korteris öösel kella. Hirmusööst asendus õnnejoovastusega, kui selgus, et see oli Paul Meyendorff, kes oli vanglast vabaks lastud. Järgmisel päeval tegid nad tänuvisiidi Rothile, kes ütles, et 25. oktoobril läheb tal viimane rong vabadusse. Et saada raha ärasõiduks, tuli neil tühiste rublade eest maha müüa oma väärtuslik maalikogu.

Sajad põgenikud pressiti loomavagunitesse ja neli päeva venis rong Riia poole. Iga päev pidasid bolševikud rongi kinni ja korraldasid läbiotsimisi ning dokumentide kontrolli. Pärast Riia karantiinilaagrit sõideti juba vaba inimese kombel Tallinna. Ainus, mis muret tegi, oli see, et Moskvast tulnud rongi küljes polnud Punase Risti vagunit. Alles jõulude ajal said nad teada, et päev enne väljasõitu oli Theophil von Meyendorff surnud. Seega oli ülejäänud pere Venemaale lõksu jäänud, kuna rongid enam ei liikunud.

Kumna mõis asus paari kilomeetri kaugusel Keila alevist ja raudteesõlmest. Valdus oli teeninud Meyendorffe enamasti suveresidentsina. Nüüd leidsid nad eest punaste poolt hävitatud ja rüüstatud härrastemaja. Puruks olid pekstud kõik portselanist kroonlühtrid, katki lõigatud maalid, hävitatud suur raamatukogu ja lõhutud kogu sisustus. Õnneks sisaldas külalistemaja veel mõningal määral mööblit ja seda asuti elamisväärseks korrastama.

Šveitsi ehk kavaleridemaja Kumna mõisas FOTO: Fotis

Näitlejana Eestis

Vabadussõja algul liitus Pauli vend Georg Balti pataljoniga. Samal ajal oli Stella lugenud ühest vene harrastusteatri trupist, kes tahtis Tallinnas Saksa teatris etendusi andma hakata. Ta võttis nendega ühendust, leidis linnast veel kaks Venemaalt põgenenud kutselist näitlejat ja hakkas trupi juhiks. Etendusi anti kaks korda nädalas ja Tallinna publik võttis neid hästi vastu.

1919. aasta suvel otsustas Stella minna trupiga Pihkvasse etendusi andma, kuigi sõjaline olukord seal oli veel ohtlik. Nad sai anda vaid kaks etendust, kui punased alustasid Pihkvale pealetungi. Stella jooksis hirmuga Eesti konsuli juurde. See rahustas, et neil pole plaanis taganeda, oodatakse vaid Judenitšit. Vene valgete väed jõudsidki kohale, kuid samas puhkes ka äge lahing. Eesti konsul pakkus Stellale võimalust evakueeruda tema laeval üle Peipsi järve Tartusse.

Teatri sügishooaeg algas varakult. Selleks ajaks oli saabunud Tallinna üks tuntud Vene teatrijuht, kes oli võtnud Saksa teatri rendile ja Stellast sai tema trupis peaosade täitja. Näitlejanna populaarsus kasvas enneolematult suureks: iga nädal kolmes eri lavastuses ja saalid olid kogu aeg välja müüdud.

FOTO: Wikimedia Commons

Viimaks lõppes ka sõjategevus. Noor vabariik viis läbi maareformi ja sellega jäid ka Meyendorffid oma mõisast ilma. Georgile kui Vabadussõja veteranile eraldati nende endi krundist 25 hektarit, mis nimetati Aia taluks. Neile jäi alles külalistemaja ja väike juurviljaaed.