10 mehetüüpi, kelle leiad Eestis kohtinguportaalist

Härra Üheöösuhe

Mees, kes pärast paari esimest kiiret flirdiliigutust annab mõista, et parema meelega suhtleks sinuga reaalelus. Kui sa aga esimese kohtinguga viivitama kipud, muutub kutt rahutuks. Kehvemal juhul võib ta pärast esimest kohtingut selgitust andmata kaduda.

Jõumees Junnu

See on enamasti väga heas vormis härra, kes on postitanud endast küll hulga pilte, kuid ühelgi neist pole ta peal oma näoga või siis katab nägu telefon, sest pilt on tehtud (jõusaali)tualetipeeglist ja keskmes on ikka kuuspakk. See-eest saad sa väga hea ülevaate, milline näeb välja tema biitseps, tuhar või reielihas. Jõumees Junnu alatüüp on kutt, kes pole nii väga vaimustunud fitnessist, kuid sellegipoolest avalikustab vaid pilte, kus on peal ainult mingid kehaosad (harilikult rooli või käigukangi hoidev karvane käsivars).

Järve- või autopildiga tüüp

On üks huvitav märkida, et teatud hulk mehi valib mehi profiili avapildiks foto autost või mõnest veekogust. Kui autopildist võib veel aru saada («Vaadake mind, mul on nii püss pill!»), siis mis loogika võib küll peituda järvepildi taga? Viitab see ujumis-, kalastamis- või matkahuvile? Omavad nad järve? On tegelikult kalad? Või alligaatorid? Kahepaiksed? Keegi ei tea!

Päikeseprillitüüp

Sellel härra Päikesepaistel on igal fotol ees päikeseprillid. Tõenäoliselt ta isegi magab, toonitud klaasid silmi katmas. Ilmselt näeb ta neil fotodel isegi küllaltki kuum välja, kuid ikkagi tekib küsimus: miks ta nii kiivalt oma silmi varjab?

Sinu tulevaste laste isa

Tegu on üheöösuhtetüübi vastandiga, sest ta teeb sulle kiirelt selgeks, et tema eesmärgid on romantilisemad ja sihid pikema perspektiiviga. Teinekord ütleb ta sulle juba mõnepäevase vestluse järel, et sinust saaks tema tulevastele lastele hea ema. Olenevalt sellest, mida sa ise Tinderist otsid, võib see olla ehmatav – või siis, vastupidi, sootuks see, mida sa kuulda tahad!

Veiderdaja

Kutt, kes kas ei oska fotole jääda või on ta seadnud eesmärgiks laadida üles nii palju veiderdavate nägudega pilte kui võimalik. Ilmselt ta arvab, et näitab nii oma lapselikku poolt ja head huumorisoont, kuid tegelikult ei saa tema profiilile sattudes ei ööd ega mütsi aru, milline ta siis tegelikult välja näeb, kui tal pole peas Miki-Hiire kõrvu või habemes kolme punupatsi.

Härra Tehnikavõõras