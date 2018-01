Sul on endast vanem või noorem kallim? Sel juhul ettevaatust!

Värske uuring näitab, et inimesed, kelle kallim on neist mitmeid aastaid noorem, on tõepoolest õnnelikumad ja suhtega algusaastatel rohkem rahul. Kuid ometi ei jää õnn püsima - «mesinädalad» püsivad sellistes suhetes vaid esimestel aastatel, maksimaalselt kuus kuni kaheksa aastat. See näib tõestavat, et vanus siiski on rohkemat kui number.

Uuringus jälgiti umbes 20 000 indiviidi ning nende rahuloluga. Selgus, et nooremate naistega mehed on suhte alguses kõige õnnelikumad, samas kui mehed endast vanemate naistega on kõige rahulolematumad. Colorado Boulderi ülikooli teadur Terra McKinnish, kes oli uuringu üks autoritest, märkis ka, et naised on eriti rahulolematud, kui on abielus endast vanemate meestega ning eriti õnnelikud, kui neil on noorem kaaslane.

Kui aga vaadelda samu suhteid kümne aasta pärast, siis on õnnepilved hajunud – need, kes olid alguses õnnelikumad, on nüüd märgatavalt vähemõnnelikud, võrreldes nende paaridega, kelle partnerid on umbes samaealised.

McKinnish selgitab väljaandes Livestrong, et üheks peamiseks põhjuseks võib pidada rahaasju. Kui paaril on suur vanusevahe, siis ei ela nad hästi üle finantskrahhi – kuna samaealised inimesed on elus umbes samal kohal ja tõenäolisemalt ühisel arusaamal sellest, kuidas raha kulutada või säästa, kas saada lapsi või ei jne. Seega võib just ühe osapoole töökaotus või muu selline löök tuua suure vanusevahega paari suhtes välja kitsaskohad ja pöördumatud erimeelsused.