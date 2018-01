Tööotsijast lugeja kiri tööandjale: kui sa tahad, et ma tööle tuleks, tekita juba vestlusel hea tunne!

1. Uuri kandideerija CV-d – ega CV ei ole saadetud asjata! Võta see aeg, et tutvuda inimesega ja sellega, mis ta on paberile kirja pannud.

2.Kui Sa oled oma valiku teinud ja inimese CV alusel vestlusele kutsunud, siis kohtle teda kui vana head sõpra ja tekita temas soe tunne. Kunagi ei tea, äkki just tema ongi sinu tulevane aastatepikkune töötaja, kes aitab sind läbi tulest ja veest.

3. Kõige lihtsam küsimus, mida tööandja saab töövestusel esitada, on: «Räägi pisut endast.» Tõlkes tähendab see: «Ma pole veel sinu CV-ga täielikut tutvunud või on mul meelest läinud, mida sa seal kirjutasid, aita palun meelde tuletada.»

Tööandja, kes aga läheneb asjale õigesti, on juba CV-ga tutvunud, ei aja nimesid sassi ja küsib konkreetseid küsimusi: «Sa õppisid selles koolis? Mida sa sealt kasulikku kaasa said peale erialaste teadmiste?»

4. Tööandja peab tekitama sooja tunde ka enda asutuse kohta tekitama, et tõesti see uus inimene sooviks sinna ka tööle tulla. Kui oled tööandjana külm ja jahe ja näid mitte huvitatud, siis tunneb seda ka töövestlusele kutstu. Seega mõtle ja analüüsi hoolikalt läbi, keda sa töövestlusele kutsud.

5. Uuest töötajast saab su tulevane kolleeg, alluv, seega austa palun teda juba alguses... Sa ei tea kogu tema lugu ja seda ei ole võimalikki 30 minuti vestluse jooksul selgeks teha. Öeldakse, et esmamulje tekib aga esimese minuti jooksul...

6. Ainus väärtus, mis inimesi tööalaselt motiveerib, ei ole ainult raha, vaid ka inimese väärtustamine kollektiivis, väikesed positiivseid märkused, heatahtlikud soovid jne.