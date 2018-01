Lumehelbekeste generatsioon: üks neljast milleeniumlasest on iga päev stressis

Praegused 16-24 aastastest on ligi neljandik pidevas stressis õpingute, igapäevase töö ja rahamurede tõttu. Üldiste näitajate põhjal on 15 protsenti täiskasvanutest igapäevaselt stressis. 85 protsenti on ärevuses või stressis lühiajaliselt, kolm kümnest kannatavad ärevushäire all kolm korda nädalas, kirjutab TheSun.