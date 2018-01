Neli märki, et oled tervislik ka ilma trennita

Ebatervisliku eluviisi ja ülekaalu oluliseks komponendiks on näksimine. Kas sööd ka siis, kui tegelikult kõht tühi pole? Lisaks söövad paljud edasi olenemata sellest, et kõht juba tegelikult täis. Sealt tuleb pidevalt lisakaloreid, mida keha tegelikult ei vaja ega kasuta.

3. Sul on füüsiline ja emotsionaalne võimekus, et teha, mida tahad

Tervislikkuse näitajaks on ka see, kas sul on energiat oma asjadega tegeleda. Kui oled pidevalt väsinud, siis peaksid oma tervisele ja elustiilile rohkem tähelepanu pöörama.

Hea kvaliteetne uni on tervislikkuse oluline koostisosa. Ekspertide sõnul näitab asjaolu, kas suudad iga hommik ilma äratuskellata ärgata enam-vähem samal ajal, et sinu uni on kvaliteetne. Hea uni ja puhkamine on tervisliku elustiili juures väga oluline.