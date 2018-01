Sõbranna.ee nädalahoroskoop 20.–26. jaanuar

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sul on piisavalt teadmisi, tugevaid toetajaid ning südikust selleks, et karjäärivallas otsustav samm teha. Mänguruumi on palju, ilmselt suudad enda tahtmise kehtestada ning kaubelda endale välja just sellised tingimused, mis täielikult sulle sobivad. Läbirääkimisi pidades ära aga unusta taktitunnet.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Võimalik, et keegi vastassoost tegelane sind õige hoogsalt piirab, pidevalt su tähelepanu võita üritab. On sinu otsustada, kas pöörad selja või võtad ta avasüli vastu, aga selle otsuse tegemisega on nüüd juba kiire. Armuavaldusi ei tasu praegu ootama jääda, sa saad ise oma armusuhteid oluliselt muuta ja arendada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Äriasjus suurepäraseid arenguid võimaldav ajajärk, mil sul aga ei tasuks tegutseda üksinda. Parimas olukorras oled juhul, kui ajad äri koos targa ja usaldusväärse partneriga. Kui niisugust inimest igapäevaselt su kõrval ei ole, otsi endale pädev nõuandja oma ala professionaalide hulgast.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sa tead ise kõige paremini, millist armastust sulle vaja on. Taevaseisud toetavad suhete arendamist. Kui tunned end üksikuna, tasub sul minna inimeste sekka ja olla aldis olulistel teemadel vestlema – kohtumine targa ja sümpaatse vastassoolisega võib su elu oluliselt ja kiirelt muuta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Energiat ja tegutsemistahet on sul hullu moodi, praeguse seisuga tasuks panustada eeskätt tööasjade ajamisse ning ka töötingimuste parandamisse. Ehk õnnestub töökorralduses midagi muuta selleks, et igapäevane tegevus tõhusamalt sujuks ning nii sinu kui ka kolleegide motivatsioon tõuseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Tegevusvabadust on palju – aeg annab võimaluse tegeleda just nende asjadega, mis sulle tõeliselt rahuldust pakuvad ning milles sa ka andekas oled. Võimalik, et satud oma tublidusega tähelepanu keskpunkti ning sul tuleb laiema auditooriumi ees infot jagada, mis sulle ka au ja kuulsust toob.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap on rõhk pereasjade korraldamisel või siis koduga seotud ettevõtmistel. On hea aeg remonditööde alustamiseks või ka elukoha vahetamiseks. Mõni Kaalude esindaja võib aga kodumaa tolmu sootuks saabastelt pühkida ning pikemaks perioodiks piiri taha suunduda end täiendama või õnne otsima.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiteri ja Pluuto sekstiil annab võimaluse jõuliseks edasiminekuks, ehk lausa läbimurdeks. Väga soodne on aeg info hankimiseks või õppimiseks, ka teadustöö tegemiseks – süvenemisvõime on suurepärane, mõte liigub kiirelt ja loogiliselt. Ka võid nüüd mõnele seni hästi varjatud saladusele jälile saada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Terav mõistus on sulle raha- ja äriasjade korraldamisel suureks abiks. Oled kiire ja otsustav, vajadusel suudad end jõuliselt maksma panna. Ehkki pole välistatud, et sul tuleb tugevate konkurentidega rinda pista, on sul nende ees suur eelis – leiad õiged sõnad hetkega, suudad vastased vaat et surnuks rääkida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Merkuur jõuab ühendusse Pluutoga, luues suurepärase pinnase vaimse töö tegemiseks. Tahtejõudu on sul palju, samuti suudad väga hästi süveneda ning kaevata välja just see info, mis on sulle oluline ja tähenduslik. Hoidu aga kaasinimestega manipuleerimast, teravaid väljaütlemisi relvana kasutamast.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Energiatase tõuseb tunduvalt, sest Päike on oma rännakul just sinu märki jõudnud. Tasub tegutseda eeskätt selle nimel, et teadmisi täiendada ja olulisi kontakte sõlmida. Suhtlus välismaalastega võib kasulikuks osutuda. Mineviku kogemused võivad anda tarkust selleks, et praegu edukalt toime tulla.

Kalad

19. veebruar – 20. märts