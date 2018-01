Kuidas motiveerida end kodus trenni tegema?

Lisaks on internetis palju erinevaid treeningvideoid, kus saad täpselt endale sobiva kava järgi trenni teha. Tänaseks on olemas ka eestikeelne videotreeningute keskkond, millega koos mugavalt treenida saad. See peaks juba oleme piisav motivatsioon, et ennast kätte võtta ja hakata oma uusaasta lubadusi ellu viima.

Aga olgem ausad, pärast pikka väsitavat tööpäeva koju jõudes on trenn viimane asi, mis mõttes mõlgub. Kodused toimetused, tähelepanu nõudvad pereliikmed ning mugav diivan koos lemmiksaatega nõuavad kõik oma tähelepanu. Aga ometi, vormis olla tahaks ja sealjuures tunda end energilise ja elurõõmsana. Kuidas siis ennast ikkagi motiveerida trenni tegema?

Leia ülesse oma MIKS

Mõtle läbi, miks sa ikkagi muutust tahad? Miks see on sulle tähtis? Ja see põhjus peab olema nii oluline, et sul on emotsionaalselt valus, kui sa oma eesmärgi poole püüdlema ei hakka. Kõik vastused stiilis: oleks tore, võiks, tahaks, ei ole piisavad motivaatorid. Need on vahvad unistused, aga reaalsuses ei pane tegutsema. Kui sa oled seadnud endale eesmärgiks, et tahaks kaaluda vot X kg, siis see ei ole põhjus, mis sind reaalselt tegutsema paneb. Kaal on lihtsalt üks number, mis tegelikult ei anna pilti sellest, kui terve, elujõuline ja enesekindel sa oled. Ehk otsi põhjuseid sügavamalt. Miks sa tahad rohkem liikuda ja tervislikumalt elada? Mis see sulle annab? Kas energia, et jõuda koos oma lastega ringi joosta? Enesekindluse, saad uhke olla oma saavutuste üle? Või peituvad põhjused hoopis tervises, tahad olla aktiivne ja tegus veel väga pikalt, muretsemata haiguste pärast, mis istuva elustiiliga inimesi paratamatult kimbutama hakkavad? Kui sa oled tegeliku põhjuse ülesse leidnud, siis pane see kirja ja riputa kuhugi kus sa pidevalt seda näed.

Leia treening, mis sulle tõesti meeldib

Ennast sundida tegema midagi, mis on täiesti vastumeelt, ei ole jätkusuutlik. Leia endale treening, mida sa tõesti naudid, nii et trenni tegemine ei tunduks sulle kohustusena vaid sa ei jõua ära oodata, millal alustada saad. Vali trenn, mis su ajagraafikusse sobib. Kui tead, et aega napib, eelista tõhusaid aga kiireid intervalltreeninguid, mis aitavad sul 30 minutiga väga efektiivse trenni ära teha. Tähtis on, et naudid, mida teed!

Pane kalendrisse kirja kohtumine iseendaga