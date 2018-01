Neli asja, mida keegi ei räägi sulle seksist pärast 35. eluaastat

Libiidotõus ei ole garanteeritud

Sageli räägitakse, et kolmekümnendate eluaastate lõpus hakkab naise seksuaalsuse kõrgpunkt, mis küündib neljakümnendate eluaastate algusesse. Paraku ei kehti see iga naise puhul, kirjutab Oprah. Iha mõjutava hormooni testosterooni tase hakkab juba kahekümnendates langema, kuid see pole ainus, mis naise seksuaalsust mõjutab. Kolmekümnendates on naise elus tavaliselt väga palju stressiallikaid - töö, pere ja muud kohustused. Kõige selle juures on ka raske trenniks aega leida. Naiste seksuaaliha mõjutavad välised tegurid aga enamgi kui meestel. Kui elu on väga pingeline, mõjub see libiidole halvasti.

Tupekuivusel võib olla ootamatu süüdlane

Tupekuivust ei põhjusta vaid tasapisi kahanev testosteroonitase, selle taga võib olla ka sinu rasestumisvastase vahendi valik. Uuringud on näidanud, et 20-24-aastaste seast kasutab rasestumisvastaseid vahendeid 58,3 portsenti; 30-34-aastaste seas 69,7 protsenti ja 40-44-aastaste seas 75,3 protsenti. 28 protsenti kõikidest naistest eelistab selleks pille, mis omakorda testosteroonitaset mõjutavad. Rasestumisvastased tabletid takistavad ovulatsiooni, mille tõttu testosteroonitase langeb ja seda pääseb vähem ka vereringesse. See teeb tupe kuivemaks ja seksi ebamugavamaks.

Tõenäoliselt seksid harvem kui arvad

Pole vaja survestada end mõttega seksida kaks kuni kolm korda nädalas. Väljaandes Social Psychological and Personality Science avaldati uuring, mille kohaselt on paarid kõige õnnelikumad siis, kui seksivad korra nädalas. 30 000 uuringus osalenud inimese seas läbi viidud küsitlus näitas, et kui seksitakse sellest vähem, on inimesed eluga rahulolematud, kuid sagedasem seks inimesi õnnelikumaks ei tee. Kui märkad vananedes, et seksi jääb vähemaks, kuid suhe on muidu hea, siis tuleta endale meelde, et ehk ei olegi teil rahulolekuks rohkem vaja.

Orgasmi on kergem saada