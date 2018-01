Kui sinu organism saaks hääletada, millise toidu ta siis võtaks?

Ameerika Toidu- ja Ravimiamet (FDA) ja ka Riiklik Vähiinstituut soovitavad vähendada tugevasti läbiküpsetatud toitude tarbimist, kuna need sisaldavad akrülamiidi. See kemikaal on põhjustanud vähki loomkatsetes ja võib olla kartsinogeenne ka inimesele. Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) väidab, et tegemist on kemikaaliga, mis võib põhjustada vähki ja närvikahjustusi. Mõtlemapanev on aga fakt, et terviseprobleemide risk jääb isegi harva tarbimise korral.

Päris kindlasti ei valiks su organism nende friikartulite kõrvale (mida sa nagunii võtta ei tohi) ka tükikest grillitud või praetud liha, sest kõrgel temperatuuril – eeskätt praadimisel ja grillimisel moodustuvad lihas heterotsüklilised amiinid ehk HCA-d (tekivad valkude komponentidest, suhkrutest ja kreatiinist) ja ka polütsüklilised aromaatsed süsivesikud ehk PAH-d (tekivad liharasvast ja mahlast, mis näiteks grillimisel sütele tilgub ning sealt leegi ja kuumusega üles kerkib ja uuesti lihale kleepub). Uurimustes on leitud, et need ühendid on mutageensed, mis tähendab, et nad põhjustavad muutusi DNAs, tõstes sellega vähiriski. Aga õnneks saab siin ka ühtteist ära teha. Tasub teada, et liha sage pööramine kõrge kuumuse juures küpsetades vähendab nende mürkide moodustumist. Ka nende mürkide vähendamiseks on terviseorganisatsioonid soovitanud kasutada liha «eelküpsetamiseks» mikrolaineahju, kus selliseid ühendeid ei teki. Samuti soovitatakse kõrbenud lihatükid eemaldada küpsenud lihast ning väljatilkunud leent toiduks mitte kasutada. Kokkupuudet nende mürkidega saab vähendada, kui valida liha asemel kala või kui on siiski liha soov, siis on hea nipp see enne vähemalt kaks tundi õlles või veinis ära marineerida. Jah, just alkohol tuleb siinkohal appi. Uuringud on näidanud, et nende mürkide vältimisel on osutunud kõige efektiivsemaks marinaadi komponendiks õlu, eriti just tume. On leitud, et pannil praetavas veiselihas vähendab õllemarinaad HCA tekkimist lausa 80 protsenti. Eriti hea on sellele samale marinaadile lisada ka maitsetaimi. Näiteks on kindlaks tehtud, et rosmariini lisamine takistab lihas vähkitekitavate ühendite moodustamist. Kui aga kuumtöödeldud liha on valikus, siis sooviks su organism liha kõrvale ühe paraja hunniku erinevat värvi köögivilju, sest neis sisalduvad antioksüdandid võitlevad nende samade ohtlike ainetega.