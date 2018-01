Sekspoos, mida peavad kõige hirmutavamaks nii mehed kui naised

Tuleb välja, et kõige rohkem kardetakse püstist 69 poosi, mille puhul tuleb ühel partneritest seista ja teist enda najal pea alaspidi hoida. Arvestades seda, et säärase sekspoosi jaoks peavad mõlemad olema küllaltki heas füüsilises vormis, ei ole imestada, et 57 protsenti naistest ja 43 protsenti meestest nimetas just selle poosi kõige ebamugavamaks.