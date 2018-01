Test: kas oled mürgises suhtes?

Kas tülitsete ja karjute tihti?

Pole olemas suhet, kus kõiges alati ühel meelel ollakse. Kui aga tülitsemine muutub nii intensiivseks, et mõjutab nii käitumist kui kutsub esile krõbedaid sõnu, siis on tegu probleemiga. Sinna hulka kuulub ka vägivald, mille puhul peaksid kiirelt suhte lõpetama.

Kas pead pidevalt «skoori»?

Kas oskad täpselt öelda, mitu korda on ta unustanud tuua piima või sokid põrandale jättis? See ei ole suhtele tervislik, pidada punktitabelit, kes kellele mida teinud on. Üksteise vigade pidev rõhutamine ning enda tegude pidev esiletõstmine suhet kuidagi edasi ei vii.

Kardad sa partneriga olulistest asjadest rääkida?

Siin ei mõelda seda, kelle kord on prügi välja viia. Oluline teema võib puudutada seda, mida partner teeb (või ei tee) suhtes, enda tulevikuideid või kõhklusi. Kui sa ei julge oma partneriga arutada teemasid, mis tõsist muret valmistavad, on see suhtele suureks proovikiviks.

Tunned, et sa ei suuda midagi õigesti teha?

Kas tunned, et rabeled, et partnerit õnnelikuks teha, kuid kunagi sellega hakkama ei saa? Panna teist tundma, et ta ei saa millegagi hakkama - see on emotsionaalselt vägivaldne. Sinu partner peaks olema su suurim toetaja.

On su partner voodis isekas?

Mitte ühe korra, vaid koguaeg. Ta ootab, et vaid sina täidaksid tema ootused, ise sinu omadele vastamata. Kui su partner kohtleb sind voodis kehvalt, teeb ta seda suure tõenäosusega ka mujal.

Kas sina või su partner on ülimalt armukade?

Siia alla kuulub sorimine üksteise asjades, sotsiaalmeedias. Kui tunned, et kaaslasele on lihtsam valetada, on see suureks ohumärgiks. Kui tunned, et sul puudub privaatsus ning sa ei saa sinna midagi teha, on aeg suhtest lahkuda.