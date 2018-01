Treener annab nõu: kuidas lubaduste täitmiseks motivatsiooni leida?

Kirjutades enda jaoks selgelt välja oma tegevuse täpse aja ja kohaga, siis ei pea ootama õiget hetke. Kui oled iseendaga kokku leppinud, siis on palju kergem ennast «ära trikitada» ja tegudele asuda. Õhus hõljuvat unistust ja realistlikku eesmärki eristab teineteisest see, et üks neist on paberil kirjas. Millal viimati oma tahtmisi paberile kandsid?

Meis on peidus ootamatult palju ideid ja soove. Anna endale ainult võimalus soovidekaevu vaadata. Oodatavaid kogemusi lahti kirjutades tekib huvitav nimekiri ja edasi tulebki tõehetk. Iga unistuse taha kirjuta 3-5 asja, mida oleksid valmis enda poolt tegema, et soovitut ellu viia. Ümber maailma tahaks reisida küll, aga selle nimel rohkem tööd teha ei raatsi. Enda praegune vaba aeg on tähtsam… Ja niimoodi hargnevadki lahti hoopis need kogemused, mis tõeliselt korda lähevad. Kolmandaks võiks panna ennast mõtteliselt olukorda, kus on piiramatult raha ja aega. Mida teeksid sellises hetkes? Vastamine aitab tähelepanu tuua meile tõeliselt olulisele – mis iganes see ka poleks. On kergem võtta vastu pingeline tööpäev kui oled enda jaoks välja kirjutanud, et kõige tähtsam on sulle tervis, suhted lähedastega ja uute kogemuste hankimine. Unustame sageli ära, kui palju meie elus on juba hiiglama hästi.