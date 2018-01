Pildid: parimad soengud õhukeste juustega naistele

FOTO: MEGA/Scanpix Olivia Culpo.

Õlgadeni sirge lõikus

Pikad juuksed on rasked ja seetõttu vajuvad ka rohkem peadligi. Kui su juuksed on väga õhukesed, tasub need lõigata enam-vähem õlgadeni. Tänu sirgele lõikusele tunduvad juuksed paksemad.

FOTO: Brian Ach/AP Alexa Chung.

Paks tukk

Mis iganes soengustiil sul on, tukk aitab hõredaid juukseid paksemana näidata. Mida sirgem ja järsem, seda parem. Paks tukk lisab soengule mahukust ja toob tähelepanu ettepoole.

FOTO: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix Halle Berry.

Sassis pixie

Lühikesed juuksed on tugevamad kui pikad juuksed, mistõttu näevad ka õhukesed juuksed kärbituna paremad välja. Isegi paksemad kui need tegelikult on.

FOTO: BFA/Matteo Prandoni/BFAnyc/Sipa USA/Scanpix Kate Mara.

Astmeline bob

Õhukeste juustega on alati parem valida lühike soeng. Bob on ajatu ja hoiab kaunis vormis ka hõredamaid juukseid, mis muidu peadligi vajuks. Kui eesmised juuksed on tagumistest pikemad, koguneb raskus ühte kohta ja juuksed tunduvad paskemad.

FOTO: Danny Moloshok/ Reuters/ Scanpix Miranda Kerr.

Seitel pea küljel