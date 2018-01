Neli nippi, kuidas mõjusa kõnega muljet avaldada

Kehakeel. Pea meeles, et keha ütleb sama palju kui sõnad. Hirm on kõigil. Ära püüa hirmu alla suruda, vaid õpi oma lavanärvi aktsepteerima ja aktiivse energiana ära kasutama. Oma sõnumi selgeks tegemisel hoia publikuga silmsidet, jälgi oma keha hoiakut. Tähelepanu hoidmiseks tee pause – õigetel hetkedel valitud vaikusel on väga suur mõju. Ära jää kõneldes staatiliseks, kasuta oma käsi ja näoilmeid, liigu ringi – publikul on sind lihtsam jälgida ja see vabastab sind kehasse tekkinud pingetest.

Harjutamine teeb meistriks. Öeldakse, et iga ettekantud minutit tuleb tund aega harjutada. Hea kõne ja esitlus on alati selge, läbimõeldud struktuuriga. See on nagu rännak, millel on alguspunkt ja kindel siht, kuhu tahetakse välja jõuda. Suurepärane esitlus ei saavuta muutusi mitte ainult mõtlemises, vaid kaasab sügavamalt, sütitab ka tegutsema. Mõtle põhjalikult läbi, mis on sinu esitluse kandev sõnum ning mida sa tahad oma esitlusega saavutada. Enne igat esitlust soovitan heaks spikriks vaadata sinu eeskujude inspireerivaid kõnesid.

Kasuta selgeid sõnumeid. Kõige suurem kunst on anda oma kõnele võimas algus. Mõtle läbi, miks on sinu kuulajate jaoks kõige väärtuslikum. Sul on aega kuni kuuskümmend sekundit, et oma kuulajate tähelepanu ja poolehoid võita ning oma idee tuumani jõuda. Seega väldi slaidilt mahalugemist ja tekstiga ülekoormamist, keskendu esimesest hetkest kontakti loomisele publikuga ning anna oma kuulajatele põhjust sinu ideedesse uskuda.