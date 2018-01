Neli sodiaagimärki, kes on 2018. aastal kõige õnnelikumad

FOTO: Scanpix

Kaksikud

Kaksikutel on ees tõeliselt hea aasta, mis tõstab nende enesehinnangut ja suurendab iseseisvust. Nüüd on aeg iseenda eest seista ja välja selgitada, mida sa tegelikult ostid. Sel aastal tunned end väga hästi. Võiksid seda eelisena ära kasutada, et elus paremale järjele jõuda.

Töö

2018. aastal läheb sul tööl hästi. Sa oled loomingulisem kui tavaliselt ja see saab ka vääriliselt tasustatud. Võid ette võtta suuremaid projekte ja kui enesekindlus kasvab, siis saavutad palju. Eriti häid aegu on karjäärivallas oodata pärast 12ndat oktoobrit. Ole vaid tähelepanelik, et sa üle ei pingutaks ja ei üritaks tegeleda mitme asjaga korraga, sest nii hakkab projekti lõpuleviimine venima. Ka töökeskkond uuel aastal paraneb ja tööl käimine muutub nauditavamaks.

Armuelu

Kaksikute õnne 2018. aastal tasub esile tõsta peale tööõnne ka armuelu pärast, mis jätkub tõusujoones. Teil tekib partneriga mitu head võimalust koos romantiliselt puhata või kohtingutel käia. Abielus Kaksikute suhe muutub tugevamaks ja vallalistel kaksikutel tekib võimalus suhteks just oktoobrikuus.

FOTO: Scanpix

Lõvi

Lõvi tunneb end sel aastal jälle kuningana. Kui oled varem pettumust kogenud, siis nüüd saad sellest üle ja lähed vapralt edasi. 2018. aasta kingib Lõvile hea tuju ja teeb ta veelgi enesekindlamaks. Kui suudad oma eesmärkidele keskenduda, siis saavutad palju.

Töö

2018. aastal oled tohutult aktiivne ja sul on vilgas karjäär. Selleks, et edukas olla, pead loovust välja näitama ja uuendustega kaasas käima. Kuigi eelistaksid rahus mugavustsooni jääda ja teisi käsutada, on muutused hädavajalikud. Üldiseid edasiminekuid võid enim täheldada oktoobris.

Armuelu

Abielus Lõvid naudivad stabiilset püsisuhet, kuigi augustis võid veidi liialt oma partneri küljes rippuda. Anna talle küllalt hingamisruumi ja aasta lõpus näed, et tänu sellele on teie suhe parem ning armastus kasvab. Vallalised Lõvid näevad armastust igal pool enda ümber ja võivad kohata seda üht erilist inimest, kes jagab nende kirge, maitseid ja ihasid.

FOTO: Scanpix

Kaalud

Kaaludele tuleb võrdlemisi rahulik aasta, mis teeb neid väga õnnelikuks. Oled varasemate aastate vigadest palju õppinud ja enam nii kergesti samasse ämbrisse ei astu. Oled tuleviku suhtes lootusrikas ja positiivselt meelestatud ning valmis minevikku unustama. Kasuta seda vastavastatud positiivsust lõõgastumiseks ja stressist vabanemiseks. Ära kiirusta ja naudi elu väikeseid rõõme, mis teevad sulle 2018. aastal palju rõõmu.

Töö

Tänavu hakkad tasapisi märkama soovi areneda. Kuna teised pöörduvad üha sagedamini nõu saamiseks sinu poole, naudid tähelepanu keskpunktis olemist. Kui oled lahke ja viisakas, siis peetakse sinust väga palju lugu. Novembris ja detsembris toovad aastalõpuüritused sinu ellu väga palju põnevust. Tänu töökusele ja heale keskendumisvõimele on 2018. aasta sinu jaoks erakordselt arendav.

Armuelu

Ka suhted on tänavu stabiilsed ja elavad. Kui oled vallaline, siis ole oktoobris või novembris valmis peadpööritavaks armuseikluseks. Püsisuhtes Kaalude suhted on mõnusad ja romantilised, eriti rahuldustpakkuv on abielu augustis. Tunned end kallimaga väga lähedasena.

FOTO: Vida Press

Ambur

Amburi aasta teevad väga õnnelikuks uued võimalused ja suured muutused, mida ta ei pea kahetsema. Tee sellest uute alguste aasta, et taastada oma usk ellu. Tulevikul on lootust.

Töö

Sul on 2018. aastalt palju oodata, sest kogu varem nähtud vaev tasub lõpuks ära ning toob sulle aasta lõpus suure sissetuleku. Nii aprillis kui augustis võid tunda survet ja tööpäevad venivad pikaks, kuid pea vastu, et hiljem oma tasu vastu võtta. Karjääris on eriti hea kuu november, sest siis tunned positiivsuse tulva, tänu millele jõuad palju ära teha.

Armuelu

2018. aasta on tugev aasta abieluinimestele, kes tahavad partneriga lähedasemaks saada. Kui otsid armastust, siis on tänavu selleks hea võimalus, sest oled erakordselt särav ja silmatorkav. Hea kuu püsisuhete loomiseks on november, mil romantilised suhted saavad tugevamaks ja vastupidavamaks.

Kuigi need neli sodiaagimärki naudivad väga head aastat, ei tähenda see, et teistel eriti halvasti läheks. Lõppkokkuvõttes oleneb palju ka enda suhtumisest, sest õnn on inimese endi kätes. Ole ikka positiivne ja ära heida meelt, kui pead raskustega silmitsi seisma.