Mees uurib: kas naistel on ka keskeakriis?

«Meeste keskeakriisist lugeda on, aga naiste kohta ülivähe. Kas keegi oskab selgitada, mis asi on naiste teine noorus, millal see hakkab, mida endaga kaasa toob ja kas ka kunagi üle läheb? Kuidas seda ära tunda, et naisel on «teine periood» peale hakanud ja mida siis teha, et kaasa kodunt jalga ei laseks?»

Vastab psühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Tere, murelik mees! Kirjast ei selgu küll, mis on see, mis teid murelikuks teeb - kas naine käitub senisest erinevalt või te lihtsalt püüate selgust saada, kas teie naisel ka võib see «teine noorus» tulla.

Kes seda täpselt teab, mis see «teine noorus» on, aga rahvasuus mõistetakse selle all seda, kui naine hakkab käituma nii, nagu ta seda nooruses tegi. Ta pöörab suuremat tähelepanu oma välimusele, käib sageli väljas ja pole nõus olema kodus ainult pottide pannide keskel.

Sageli juhtub see siis, kui lapsed juba pideva hoolitsemise east väljas ja naine avastab, et silmanurgas on (kavalad) kurrud. Siis tekib küsimus, et kas see ongi kogu elu, mida ma praegu elan. Siis tekib vajadus proovile panna oma naiselik võlu ja kontrollida, kas ma olen ikka veel vastassoo jaoks atraktiivne ja külgetõmbav.

Enamuse naiste jaoks piirdub selline võlu kontroll vaid flirdiga ja harvemini läheb asi armulooks. Seega, kui teie naisel on teine noorus, siis palju õnne! Otsige oma noorus ka põuetaskust välja ja nautige seda koos. Pöörake oma naisele tähelepanu - ta on ju nüüd hoolitsetud ja kena - ja võtke koos midagi ette.»