Mis põhjusel inimesed kõige rohkem petavad?

Uuring, mis avaldati ajakirjas The Journal of Sex Research, selgus, et 77 protsenti vastanutest tõi petmise põhjuseks armastuse puudumise, vahendab Hello Giggles. 74 protsenti soovi kogeda seksi kellegi teisega, 70 protsenti väitis, et tegid seda põhjusel, et partner ei pööra neile piisavalt tähelepanu ja sama paljud väitsid, et olid liiga purjus ja see lihtsalt juhtus.

Üksikud väitsid veel, et tegid seda oma madala enesehinnangu tõstmise pärast, mõned parema seksikogemuse või pühendusmisprobleemide tõttu.

Naiste ja meeste puhul toodi välja, et mehed petavad enamasti ihast või soovist kogeda seksi kellegi teisega ja naised petsid enamasti, kuna tundsid, et partner ei pööra neile piisavalt tähelepanu. Teadlased ütlevad ka, et suurt rolli petmisel mängib ka inimese iseloom ja motivatsioon petta.