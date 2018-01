Naised paljastavad: asjad, mis tulid sünnitusel täieliku üllatusena

Sünnitusveed ei pruugi alata. «Ma istusin tualetis ja ootasin, et veed tuleks, kuid ei tulnudki. Ma ei teadnud, et mõnel seda ei juhtugi.» - Julian.

Laps ei pruugi üsast välja tulla ühe ropsuga. «Filmides tihti kujutatakse sünnitust küll valuliku ja pikana aga kui laps lõpuks välja hakkab tulema, juhtub see hästi kiiresti. Tegelikult võtab see rohkem aega.» – Karen.

Sünnituse ajal võib olla väga külm. «Pärast sünnitusvee tulemist hakkas mul hirmus külm, niiet oleksin tahtnud paksu kampsuni selga tõmmata.» – Sabrina.

Esile kutsutud sünnitus võib tekitada väga tugevaid kokkutõmbeid ja valu. «Ma soovisin loomulikku sünnitust, kuid kuna see ei toiminud, siis kutsuti mul sünnitus esile ja kui sul äkitselt tõuseb valu nullist sajani, siis see on väga jube.» – Ingrid.

Sünnituse keskel võib nälg tekkida. «Minu sünnitus kestis kaua ja vahepeal tekkis mul hirmus burgeriisu.» – Nadia.

Sünnitusel võib tulla palju verd. «Verd oli palju rohkem kui ma ette kujutasin, niiet kui ma alla vaatasin, siis pidin ära minestama.» – Dana.

Pissimine võib olla valus. «Miks keegi ei öelnud mulle, et isegi kaks nädalat pärast sünnitust on väga valus pissida!» – Linda.

Rinnapiima tekkimine võib võtta aega. «Ma arvasin, et saan kohe last rinnapiimaga toita, kuid piima hakkas tulema alles kahe päeva pärast.» – Marta.

Allikas: Pure Wow