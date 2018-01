Pilk peale: just nii valmis Karl-Erik Taukari unikaalne tagi

Legendaarne teksabränd on tuntud selle poolest, et soosib unikaalset stiili ja riiete ümbertegemist. Samuti ammutavad brändi disainerid palju inspiratsiooni just muusikutelt.

Taukari enda sõnul ongi tagi üks põhilisi esinemisrõivaid, kuna võimaldab hästi liikuda, mõjudes laval siiski efektselt. Olles suur teksa-armastaja, valiti koos Levi’sega välja mudel Commuter-seeriast, mis pikka kasvu Taukarile ideaalselt sobis. Järgmiseks sammuks oli koostöö stilistiga, kes sai loomisel üsna vabad käed.

Jörgen Terepson, kes teeb muusikutega tihedat koostööd ning lisaks lavarõivastele stiliseerib ka muusikavideosid ja reklaame, räägib, millest idee alguse sai: «Aega väga palju ei olnud, seega see idee arenes töö käigus. Küsisin Karl-Erikult, kas tal on mõni lemmik T-särk ja sellest hakkasin nö ehitama. T-särgi pildi õmblesin seljale. Lõikasin flanellist jaki katki ning sellest sai käsivarre ümber riba. Triikisime peale ka mõned märgid ja riidemarkeriga sai peale joonistatud ämblikuvõrk ning loomulikult hashtag 29.12. Tulemus sai pungilik, samas elegantne.»

Levi’se Trucker teksatagi tähistas eelmisel aastal 50ndat juubelit ning selle puhul korraldas bränd üle maailma ümbertegemise töötubasid. Tagisid tuunisid tuntud näod nagu Justin TImberlake, Solange Knowles, Karlie Kloss, EestisLiis Lemsalu, Daniel Levi-Viinalass, Getter Jaani jpt.