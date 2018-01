Kolm meigitoodet, mille peale tippmeikarid oma aega ei raiska

YouBeauty uuris tunnistatud elukutselistelt jumestuskunstnikelt, milliste vidinate pealt saab raha kokku hoida, kui tulemus on nagunii parimal juhul keskpärane.

Silikoonkäsn

Idee poolest peaks silikoonkäsn tegema meigi pealekandmise lihtsamaks. Tegelikult võib see kogu protseduuri hoopis tülikamaks muuta ja enamasti need käsnad üldse ei toimi. Tippmeikar Anthony Giles soovitab kallite käsnade asemel osta omale korralik naturaalne kitsekarvadest meigipintsel.

Silmameigi aluskreem

Silmalaugude jaoks eraldi tehtud primer on päris kallis. Meikar Lorin Cole ütleb, et selle asemel võid vabalt kasutada ka kreemja tekstuuriga valget lauvärvi, mis on oluliselt soodsam. See seguneb hästi ülejäänud silmameigiga ja ei jäta paksu «krohvikihti».

Pihustatav jumestuskreem

Kuigi pihustatava jumestuskreemi hajutamine nahal võtab vähem aega, võib see kergesti jätta ülepakutud lõpptulemuse. Meikarite sõnul pole mõtet nii kõrge hinnaga meigitootesse investeerida. Pigem osta omale hea helendav jumestuskreem, mis jätab värske mulje.