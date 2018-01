Naine otsib Twitteri abil meest, kes teda Eiffeli tornis suudles

Juliana läks koos sõprdega Pariisi ning üheks sihtkohaks oli loomulikult Eiffeli torn. Julgel naisel oli to-do listis veel midagi - ta tahtis selle tipus võõraga suudelda. Pariisi ööl oli Julianale varuks aga üks eriti kena mees, kelle numbri unustas ta küsida. Õnneks jäi suudlus videosse, mille postitas Twitterisse üleskutsega leida see mees.

Jälgijad Twitteris oli üleskutsest haaratud. Kes oli see müstiline mees? Tuleb välja, et härra Täiuslik olevat reisinud Pariisi koos oma emaga. Nii soovitati Julianal otsida kuupäeva järgi märkeid sotsiaalmeediast, kuid ei midagi.

Suure hulga jälgijate abil õnnestus Julianal lõpuks see mees leida, kuid seda ei näinud ta ilmselt tulemas. Selgus, et müstilisel suudlejal on naine olemas, kirjutab EliteDaily. Milline pettumus nii naise enda kui fännide jaoks. Juliana kirjutas seejärel enda Twitterisse: «Ma nägin, et te leidsite Gavini, haha. Ja on tal tüdruksõber või ei, ma olen tänulik, et ta leidsite ja nii toetavad olete. Kui te oleksite nii head ega tülitaks Gavinit või tema ema. Mulle ei meeldiks nende ellu liialt sekkuda.»