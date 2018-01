Miks kuninganna jõulukaunistused veebruarini üleval hoiab?

Tema majesteet ja tema abikaasa Edinburghi hertsog hoiavad Sandrinhami lossis jõulukaunistusi üleval 6. veebruarini. See kuupäev on kuningannale oluline, kuna on tema isa surma-aastapäev - kuningas George VI suri 6. veebruaril 1972 Sandringhami lossis. Igal aastal viibib sel ajal lossis ka Elizabeth II, et oma isa mälestada.

Paljud usuvad, et kui sa ei võta õigel ajal jõulukaunistusi alla, toob see halba õnne. Paistab, et Elizabeth II end selliste asjadega ei vaeva ning on loonud talviseks ajaks oma traditsioonid. Windsori lossi ja Buckinghami palee kaunistused on üleelusuurused ning võimsad, samas Sandringhami lossis hoiab Elizabeth tagasihoidlikumat joont, vahendab MSN.

Kuninganna ja prints Philip on lossis alates 21. detsembrist ning naudivad praegu talvist eemalolekut. Jõulude ajal võõrustasid nad seal ka prints Harryt ja tema kihlatut, Meghan Markle'it.

Samas tasub märkida, et kuninganna siiski töötab iga päev ning talle saadetakse Londonist punane karp, milles sisaldub kogu oluline informatsioon. On vaid kaks päeva aastas, mil kuninganna pole kohustatud punast karpi avama - jõulupühal ja suurel reedel.