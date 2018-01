Noore naise mure: mida teha, kui ma olen orgasmi saamiseks liiga tundlik?

Vastab seksuaalekspert Emily Morse:

«Hea uudis on see, et sa pole sugugi üksi. Tegelikult on suurepärane, et sa oled juba alustanud oma keha vajaduste tundmaõppimist. Iga inimene on erinev ja kui mõnele meeldib väga tugev otsene stimulatsioon, siis teised tahavad seda palju vähem. Kliitoris on tohutult palju närvilõpmeid – täpsemalt 8000 – mistõttu pole ime, et mõned naised on ülitundlikud.

On ka teisi võtteid, kuidas stimuleerida end mõõdukamalt. Selleks pole muud vaja kui kannatlikkust, veidi teadmisi ja uut rutiini.

Naise kliitor on keeruline, aga imeline. Kuigi väljast paistab see väike, on see ihus sees palju suurem ja teatud osad sellest võivad olla teistest tundlikumad. Kasuta oma käsi ja uuri lähemalt kogu genitaalpiirkonda, et välja selgitada, kust sa oled tundlikum ja millisest kohast on katsumine täitsa paras. See võib lõppu jõudmise aega pikendada (sest sõrmed ei vibreeri), kuid pühendumine aitab sul täpsemalt välja selgitada, millise koha katsumine sulle meeldib.

Mõned naised on nii tundlikud, et igasugune kliitori otsene puudutamine on juba liiast. Palja häbeme puudutamise asemel võid end silitada läbi püksikute. Kangas on seal vahel nagu filter, mis vähendab tundlikkust ega tee puudutusi ebameeldivaks.

Ole kannatlik ja õpi end tundma. Naudi seda, sest eneserahuldamine teeb sulle head.»