Sünnitusjärgne seks: kuidas vältida urineerimist vahekorra ajal?

Mõne muutusega on väga raske leppida. Kui põit on vahekorra ajal raske kinni hoida, võib see tekitada palju piinlikkust ja naudingu täiesti ära rikkuda, kirjutab Romper.

Uriinipidamatus võib tabada ka neid, kes sünnitavad lapse keisrilõikega. Enamasti on selle põhjuseks vaagnapõhja nõrgenemine, mis saab alguse juba raseduse ajal üha suureneva emaka tõttu. Pärast sünnitust võid tunda ootamatut leket nii köhides, aevastades, naerdes kui seksides.

Sünnitusjärgne uriinipidamatus on väga tavaline ja tabab umbes kolmandikku naistest. Enamasti kestab see vähemalt pool aastat enne, kui hakkab järgi andma. Paraku ei ole sellest lahti saamiseks imerohtu olemas, kuid on mõned asjad, mis võivad vähendada tõenäosust, et seksi ajal ootamatu õnnetus juhtuks.

Tee Kegeli harjutusi vaagnapõhjalihastele

Harjutuste tegemine aitab sünnitusest taastuda ja suurendab ka seksuaalnaudingut. Loe siit, kuidas harjutusi teha!

Treeni oma põit

Kui oled kodus või mujal turvalises kohas, siis oota veidi tualetti minekuga. Kui tunned pissihäda, siis lükka seda esialgu kümme minutit edasi. Edaspidi oleks hea, kui saaksid 2,5-3,5 tundi olla tualetis käimata.

Väldi kõhukinnisust

Kõhukinnisus on samuti tavapärane sünnitusjärgne probleem, millest väga ei räägita. Kahjuks teeb see spontaanse urineerimise hullemaks, mistõttu tasub palju kiudaineid süüa ja vett juua.

Joo piisavalt vett

Kui uriinipidamatus on kujunenud suuremaks probleemiks, võib tekkida tahtmine vee joomist vältida, kuid veepuudus teeb põiepidamatuse hoopis hullemaks. Piisavas koguses vee joomine on tervisele väga oluline, eriti kui imetad last. Piira vaid vee joomist umbes tund aega enne seksimist.

Proovi erinevaid poose

Mõne poosiga on surve põiele väiksem. Vaata, kuidas tunned end ise mehe peal olles, käpuli asendis või külili ja mehe poole seljaga olles.

Käi enne seksi kindlasti tualetis

See on küll asi, mille peale tullakse isegi, kuid vastava meeleolu korral võib siiski tekkida tahtmine tualetti mitte minna. Võta siiski see hetk, et saaksid end värskendada ja tujurikkuvat olukorda võimalusel ära hoida.

Räägi oma arstiga

Piinlikkusest hoolimata peaksid saama oma probleemist arstile vabalt rääkida, sest tal võib olla häid nõuandeid. Kui temast ei ole muud tolku, saab ta sind vähemalt maha rahustada ja kontrollida, kas paraned sünnitusest ootuspäraselt.