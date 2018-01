Mehed, pange tähele: viis kõige erektsioonisõbralikumat sööki

Eile kirjutasime, milliseid sööke oma väikse sõbra töövõimekuse huvides vältida, täna aga vaatame, milliseid roogasid süüa tasub. LiveStrong kokku pannud abistava ülevaate.

Lõhe

Kui armastus käib kõhu kaudu, siis erektsiooni juurde leiab tee lõhe kaudu. See rasvane kala on täis kasulikke oomega-3 rasvu, mis ergutavad südant ja veresoonkonna tööd. Mitmed uuringud on näidanud, et mehed, kes söövad palju kala, kogevad vähem erektsioonihäireid ehk tõepoolest – kui süüa kala, siis ka «seisab nagu tala».

Pruun riis

Kui sa suurendad oma menüüs täisteratoodete osakaalu, siis paraneb sellest ka voodielu. Üks 2010. aasta uuring seostas Vahemere-stiilis dieedi (palju täisteratooteid, puu- ja juurvilju) erektsioonihäirete vähesusega. Riis on eriti hea valik, kui sul on mure kõhugaasidega – see on ainus tärkliserikas toiduaine, mis ei stimuleeri seedimisel gaaside teket.

Rohelised salatid

Lehised rohelised – spinat, salat, lehtkapsas jms – aitavad parandada erutuseaegset verevoolu genitaalidesse ning on täis kasulikke toitaineid.

Peedimahl

See pole ehk esimene asi, mille järele janusena käe sirutad, aga peedimahlas on palju nitraate, mis omakorda aitavad saavutada paremini erektsiooni. Igaks juhuks aga pea nõu arstiga, kui sulle juba on määratud mõned ravimid, kuna koos peediga võivad need su vererõhu liiga alla viia. Kuid terved mehed joogu julgelt peedimahla, nii paraneb võimekus voodis!

Kreeka pähklid

Kui sa pole suurem asi kalafänn, siis leiad erektsioonisõbralikud oomega-3 rasvad ka Kreeka pähklitest. Neil on põletikuvastased omadused ning suurendavad verevoolu. Teiseks heaks variandiks on linaseemned – valmista endale näiteks smuuti, kuhu lisad Kreeka pähkleid ja linaseemneid. Vahva voodiseiklus on garanteeritud!