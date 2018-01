Mehed, pange tähele: viis kõige erektsioonivaenulikumat sööki

Et teada, milliseid roogasid vältida, on LiveStrong kokku pannud abistava ülevaate. Nii saad olla kindlam, et linade vahel lustimine edukalt lõppeb.

Pitsa

Kui menüüs on seks, siis ei tohiks seal olla pitsa. Pitsa ja juust on täis küllastunud rasvhappeid, mis teevad rohkem kurja kui lihtsalt erektsiooni puudumine – nimelt võib viimane olla hoopis märgiks südameveresoonkonnahaigusest ning ummistunud veresoontest.

Valge sai

Valge sai ja teised rafineeritud täisteratooted ei sisalda piisaval hulgal kasulikke toitaineid, seega mõjutavad need su veresuhkrutaset, mis omakorda mõjutab seksuaalset võimekust. Samuti panustavad need kaalutõusu, arterite ummistumisse ja vähendavad testosteroonitaset.

Limonaad

Tugevama erektsiooni nimel loobu limonaadist. 2011. aastal avaldatud uuring tõestas, et ebatervislikud toitumisharjumused – näiteks limonaadi joomine – viivad aegamööda erektsioonihäireteni. Kõige hullemad joogid on need, mis sisaldavad hulganisti suhkruid.

Võine popkorn

Võib tunduda mõnus filmivaatamise kõrvale plaksumaisi krõbistada, kuid mõtle hoolega, kui selle võiga üle tahad valada. Popkorn ise on üsna tervislik snäkk, kuid kui sa lisad sinna võid või kunstlikke maitseaineid, siis kühveldad endale sisse ka transrasvu, mis mõjuvad hävitavalt erektsioonile.

Friikartulid

Tead ju küll, et kiirtoidurestoranide friikartulid püsivad krõbedad ja krõmpsud vaid lühikest aega ning muutuvad siis pehmeks ja vajuvad lössi? Sama kehtib sinu erektsiooni kohta, kui sa liigselt friikaid ahmid. Kiirtoidurestoranide toitudes on vähe kasulikke toitaineid, see-eest aga palju transrasvu – üldiselt väga kehv valik, kui tahad olla tervislik ja vältida erektsioonihäireid.