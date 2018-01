Jüri Kolk: mulda ju ei sööks!

Raske oli enda kohta midagi öelda. Olin ju tavaline lõunaeesti nolk: õppisin nii ja naa (pigem naa), mõned ained ja teemad pakkusid huvi, käisin korvpalli mängimas ja nurga taga suitsetamas. No mis iseloomustus see on? Õnneks ei huvitanud see mu sõbra ema liialt. Ta küsis mu sünnikuupäeva ja -kellaaega ning kadus mõneks ajaks. Kui naasis, oli koostanud mulle sünnikaardi. Rääkis, et see maja on siin kojas ja see tähendab midagi umbes sama üldist nagu minu kirjeldus, mis sobis pea kõigi mu koolivendade kohta. Alles siis, kui letti löödi väide, et ma olen kindlasti pedantselt korralik, et mu tuba on alati piinlikult korras, ma ei saa teisiti elada, sest minu vasak jalg on Neitsi tähtkujus, pahvatasime sõbraga naerma. Ma olin üks räpakas jõnglane. Kui ma oleks pidanud valima kuuma rauaga kõrvetamise ja koristamise vahel, oleksin kõhklematult valinud koristamise, sest ehkki seegi oli piinav, ei jäänud sellest mingit märki.

Sõbra ema ei kohkunud, vastupidi! Ta ütles «ahaa!» umbes niimoodi, nagu öeldakse lõksust elevantsi leides. Ütles, et ju ma siis olen sündinud veerand tundi hiljem, selle ajaga jõudis mu jäse liikuda mingisse teise majja, lauta, talli või kanalasse. Ja see tähendab täie kindlusega, et olen tõesti lootusetu, parandamatu põrsas. Igatahes oli see liiga konkreetne väide, edukas astroloog ei ütle midagi verifitseeritavat. Eks asi oli selles, et mu sõbra ema ei püüdnud saada edukaks ja tüssata, tal oli vaimustuspuhang ja usk (mis peatselt kustus).

Oleks nagu loogiline? Otsekui tõendaks, et «midagi nendes horoskoopides ikka on». Ei, ei ole neis midagi. Sellest, miks neid usutakse, on juba kirjutatud ka, ja vaatamata selgitustele on horoskoobid jätkuvalt ülipopulaarsed. Öeldakse, et nende juures peaks olema märge «meelelahutus», et siis oleks kõik korras. Jään eri arvamusele! Tegemist on nii magedate, üldsõnaliste, ümmarguste ja nüride tekstidega, et mul on raske ette kujutada inimest – ehkki tean, kui mannetut kraami inimesed hindavad –, kes oleks nii tuhm, et see jamps võiks tema meelt lahutada. Horoskoopide populaarsus ei põhine mitte meelelahutuslikkusel, vaid usul kõditavatesse valedesse, ning seega sobiks rubriigi juurde hoiatustekst «Räme ja odav pettus!». Kes paneb käe südamele ja kinnitab, et loeb horoskoopi lõbu pärast, seda tõsiselt võtmata? Leidub selliseid? Tore! Aga lugege nüüd aasta aega lõbu pärast mõne teise tähemärgi kohta käivat teksti, siis usun.

Kes on kord mõttes öelnud midagi stiilis «ah, Kaljukits ei sobigi minu märgiga», see on oma elu juba natuke rikkunud.

Öeldakse, et ega horoskoobid kellelegi liiga tee. Teevad küll. Te ei usaldaks ju tüürimeest, kes enne laeva kursi korrigeerimist viskab igaks juhuks kulli-kirja ja siis – sest topelt ei kärise – sülitab pihku, lööb teise käe sõrmega peale ja vaatab, mis suunas lendab suurem lärakas. Isegi kui see inimene teeks seda naljatamisi, oleks põhjust kahelda tema otsustusvõimes. Aga oma elu tüürite nii? Ma ei väida, et seda va elamise värki peaks ülearu tõsiselt võtma, aga kui te naljaviluks mulda sööte, siis toitumisspetsialistid – olgugi nad muidu igaüks ise arvamusel – laidavad seda mõtet üksmeelselt. Kui mingi asi inimesel juba peas kõriseb, on raske vahet teha, kas see põhineb teadmistel või nende puudumisel. Kes on kord mõttes öelnud midagi stiilis «ah, Kaljukits ei sobigi minu märgiga», see on oma elu juba natuke rikkunud.

Muide, mu kodu on nüüd kogu aeg korras, kuigi mitte pedantlikult korras, ja see tuleb loomulikult, pingutamata. Ei keeranud tähed enne mu elamist segi, ei ole nad hakanud minu järelt kraamima. Inimene – kui ta endal suid-silmi täis ei valeta – võib aja jooksul, vähemalt väikestes küsimustes, ennast mõnevõrra ümber ehitada.